Victor Pițurcă, nemulțumit de naționala lui Rădoi: "Nu mă interesează cum a jucat, mă interesează doar rezultatul"

Reprezentativa României a fost învinsă, miercuri seară, cu scorul de 2-1, de selecţionata Georgiei, într-un meci amical disputat pe stadionul “Ilie Oană” din Ploieşti.





Au marcat: Ivan ’78 / Mikautadze ’61, Aburjania ‘71





În minutul 42, Florin Tănase a fost eliminat pentru un fault la un adversar. Şi de la oaspeţi a fost eliminat un jucător, Kverkvelia, în minutul 64, după ce a primit al doilea cartonaş galben.

În minutul 65, Răzvan Marin a ratat un penalti acordat pentru un fault al lui Kverkvelia la Ivan, informează News.ro.

"Trebuie să întrebaţi selecţionerul (n.r. - în ce direcţie merge echipa naţională), el ştie cel mai bine. Aici e vorba de fotbal, la echipa naţională trebuie să intri pe teren şi să câştigi. Suporterii români vor ca echipa naţională care îi reprezintă să câştige.Pe mine nu mă interesează progresul, nu mă interesează cum a jucat, nu mă interesează nimic, mă interesează doar rezultatul. În acest moment, pe planeta asta, depinzi de rezultat. Nu vreau să intru în discuţii tehnico-tactice, pentru că nu vreau să deranjez selecţionerul. Comentarii în acest sens nu vreau să fac prea multe, pentru că nu mi se pare normal, eu, fost selecţioner atâţia ani.Nu mi-a plăcut nimic (n.r. - miercuri seară). Ce să-mi placă? Au fost momente când ne-am creat câteva ocazii. Acea eliminare gratuită şi-a pus amprenta asupra rezultatului. Dar nu contează aceste lucruri, contează finalul, indiferent ce se întâmplă, pe teren contează finalul. Eu nu-l condamn pe Răzvan Marin de ratarea unui penalti, i se poate întâmpla oricui. Mai de condamnat este cartonaşul roşu pe care l-a primit Tănase.Sub zece la sută mai sunt şase să ne calificăm la turneul final (n.r. - Cupa Mondială din 2022). Când pierzi cu Armenia, o echipă foarte slab cotată în grupă, e foarte greu să mai ai şanse să te califici. Am obţinut o victorie importantă cu Macedonia de Nord, care este în momentul acesta poate chiar mai valoroasă decât echipa României. Dacă am fi câştigat în Armenia, aveam şanse la locul 2. Am mai avea o şansă dacă vom câştiga şi în Germania şi în Macedonia, cu şase puncte reintrăm în lupta pentru calificare. Meciul cu Islanda devine o finală pentru noi, cu o victorie mai putem spera",