VIDEO CS Mioveni a promovat în Liga 1 (2-1 vs FC Hermannstadt)

Formaţia CS Mioveni a câştigat, miercuri, barajul cu FC Hermannstadt de menţinere/promovare în Liga I.

În manşa retur a barajului, disputată la Mediaş, CS Mioveni s-a impus cu scorul de 2-1, revenind de la 0-1, informează News.ro.





Au marcat: Yazalde ’21 / Massaro ’71, Panait ‘90+3





În minutul 6, de la Hermannstadt a fost eliminat Răzvan Dâlbea. În minutul 80, a fost eliminat şi Cristiano.





La meci au asistat aproximativ 1000 de spectatori.





FC Hermannastadt: Cristiano – Belu-Iordache, Viera (Pop ’84), Scarlatache, Opruţ – Dâlbea, Alhassan (Bagaric ’78), Buzan (Addae ’10, Aralica ‘85), Petrescu, Mayoral, Yazalde. Antrenor: Eugen Beza





CS Mioveni: Popescu – Oancea, Garutti, Gherghe, Şerbănică – Işfan (Massaro ’33), Vereş (Chindriş ’61), Şerban (Toma ’61), Coşereanu (Rădescu ’75) – Rusu, Blănaru (Panait ‘75. Antrenor: Alexandru Pelici





Cealaltă partidă a barajului pentru Liga I, FC Voluntari – Dunărea Călăraşi, este programată joi, la ora 20.30. În tur, scorul a fost 2-1 pentru FC Voluntari.

"Am realizat un lucru care nu a fost uşor. Am venit de unde am venit şi nu ne dădea nimeni o şansă, nici să intrăm în play-off. Îi felicit pe băieţi din tot sufletul.Nu e un moment uşor, e destul de dificil, pentru că am obţinut această promovare împotriva unei echipe care până nu demult era sufletul meu. Gândurile mele se îndreaptă şi către suporterii din Sibiu, cărora le mulţumesc pentru momentele frumoase pe care le-am trăit împreună.Le mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în noi. Nu pot decât să-i felicit pe băieţi şi să ne bucurăm, pentru că e o seară frumoasă",, care la scurt timp după ce a început interviul de după meciul cu Hermannstadt a fost luat pe sus de jucători.*sursă: Look TV