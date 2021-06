CFR Cluj are antrenor - Prima reacție a lui Marius Șumudică după ce a semnat cu campioana României

De acum este oficial: Marius Șumudică este noul antrenor al celor de la CFR Cluj, acesta venind în locul lui Edi Iordănescu (a ales să plece după ce a cucerit titlul în Liga 1 alături de formația din Gruia).







Ce spune Marius Șumudică despre venirea la CFR Cluj





"Ieri (n.r. marți) am început negocierile serioase cu președintele Marian Copilu și astăzi (n.r. miercuri) am semnat.







Îți dau cuvântul meu de onoare că am semnat aproape cu ochii închiși că am simțit permanent că totul este în regulă. Mă bucur foarte mult că am încheiat repede și nu am stat în negocieri lungi.



Abia aștept să începem lucrul efectiv împreună. Am văzut că au fost fel și fel de discuții în spațiul public, n-am făcut niciun fel de licitație.



Am ales echipa care cred că mi se potrivește în momentul ăsta. Da, este adevărat, am negociat cu echipe din Arabia Saudită, chiar și astăzi am fost sunat de un club" - Marius Șumudică, pentru Digisport.





Detaliile contractului





20.000 de euro pe lună. Fostul antrenor, Edi Iordănescu, primea cu 5000 mai puțin.

De asemenea, Șumudică are și prime de obiectiv. Astfel, câștigarea titlului din Liga 1 i-ar aduce 100.000 de euro în conturi. Este aceeași sumă pe care i-o promisese și Gigi Becali la FCSB.



În plus, Șumudică are prime generoase în cazul în care va reuși să ducă echipa în grupele Europa League. Liga Campionilor rămâne visul frumos pentru formațiile din Liga 1.





Șumudică, echipe antrenate în carieră



În vârstă de 50 de ani, Marius Șumudică a pregătit de-a lungul carierei echipele: Rocar București, Inter Gaz, Progresul, Astra Ploiești, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, Kavala, FC Brașov, FC Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu (cu care a câștigat titlul în Liga 1), Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep și Rizespor.