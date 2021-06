Edi Iordănescu și-a anunțat despărțirea de CFR Cluj: "Nu plec pentru bani"

"Contractul meu cu CFR se termină oficial în câteva zile şi doresc să mulţumesc din suflet echipei, băieţii au fost speciali şi mă bucur că am reuşit această performanţă extraordinară împreună. Am lucrat cu un grup deosebit, total profesionist, de care nu ai cum să nu te ataşezi. Fiecare în parte va rămâne în sufletul meu.

Mulţumesc preşedintelui, care a crezut necondiţionat în mine şi a fost mereu un factor major de echilibru, patronului, care ştiu ce eforturi face pentru echipă şi cât suflet pune şi întregii conduceri.

Mulţumesc suporterilor pentru momentele speciale de la ultimul joc şi pentru dragostea lor pentru echipă şi nu în ultimul rând staff-ului tehnic care a fost la nivel înalt, staff-ului medical şi tuturor celor implicaţi în activitatea zilnică a echipei!! Sunt mândru că am reprezentat Clujul şi clujenii!! HAI CFR, CAMPIOANA ROMÂNIEI!!

PS - Nu am venit pentru bani la CFR şi nu plec pentru bani. Nu am un acord dat în altă parte şi nu ştiu ce o să-mi ofere viitorul. Am refuzat orice fel de contact până în acest moment şi prioritate a avut mereu CFR, doar că uneori în viaţă, chiar dacă există o dorinţă comună, există riscul să nu găseşti calea comună!!", a scris Iordănescu pe Facebook.

Echipa CFR Cluj a câştigat în acest sezon al patrulea titlu de campioană a României, al şaptelea din istorie.





Iordănescu, 42 de ani, a preluat conducerea tehnică a echipei CFR Cluj la 4 decembrie 2020, când echipa era pe locul 3 în Liga I, la şase puncte de liderul de atunci, FCSB, şi când l-a înlocuit pe Dan Petrescu. În 2018, Edward Iordănescu a mai pregătit CFR Cluj pentru doar trei meciuri, informează News.ro.