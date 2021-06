Variantă surpriză pentru Real Madrid - Cine s-ar putea întoarce pe banca galacticilor

Antrenorul lui PSG, Mauricio Pochettino, și Raul, tehnician al echipei a doua a Realului, se mai află pe lista lui Florentino Perez, potrivit Marca.com.





Actual antrenor la Everton, Ancelotti este al treilea italian vizat de conducerea madrilenă, după Massimiliano Allegri (care a ales Juventus) și Antonio Conte (s-a despărțit recent de Inter).Conform programului sportiv spaniol El Larguero,despre o posibilă revenire la Madrid.Carlo Ancelotti, câștigând Champions League în 2014. Actualmente, italianul este sub contract cu Everton, unde îl are sub comandă și pe fostul jucător al lui Real, James Rodriguez.