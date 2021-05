Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun atacant, el fiind şi golgheterul competiţiei (29 goluri), Nicolo Barella (Inter) a fost cel mai bun mijlocaş, Christian Romero (Atalanta) cel mai bun fundaş, iar Gianluigi Donnarumma, care va pleca de la AC Milan, cel mai bun portar, informează News.ro.

