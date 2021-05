Gabi Tamaș s-a săturat de fotbal: "Sunt şanse mari să mă retrag. De ce să intru în spital?"

Formaţia FC Voluntari a învins , sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Dunărea Călăraşi, în prima manşă a barajului pentru menţinerea / promovarea în Liga 1. Au marcat: Kanda ’31 / Betancor ’42, Vlad ‘73





Returul va avea loc la 2 iunie.

"Şi la baraj sunt emoţii, am eu emoţii la 38 de ani. E ruşinos să retrogradezi, dar am jucat foarte bine după pauză. Este o diferenţă între Liga 1 şi Liga 2, jucătorii sunt mult mai tehnici la Liga 1. Calificarea nu este jucată.Nu ştiu cum va arăta viitorul meu. Aştept să terminăm, să dea Dumnezeu să nu retrogradăm. Sunt şanse mai mari să mă retrag, poate a venit vremea. Mi s-a cam luat toată energia. De ce să intru în spital pentru fotbal? Poate nu am nervii necesari să mai joc.Mă duc acasă, de ce să nu pot să stau departe de fotbal? Mă gândesc să mă duc acasă, să uitaţi de mine. Nu mă văd antrenor sau conducător, mi s-a luat. Sunt eu supărat, mi s-a luat",