Digisport: Marea transformare a lui Erling Haaland! Câte kilograme avea când a ajuns la Dortmund și câte are acum. ”Sunt altul!”

Erling Braut Haaland (20 de ani), atacantul Borussiei Dortmund, care se află pe lista marilor forțe ale fotbalului european, a povestit marea transformare pe care a suferit-o după ce a plecat de la Leipzig.”Cântăream 86 de kilograme când am venit la Dortmund. Între timp, am ajuns să am 94 de kilograme și dau la fel de bine cu capul. Nu sunt cel mai bun la calcule, dar sunt opt kilograme într-un an și jumătate!...”, spune Haaland.