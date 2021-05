Regula celor cinci schimbări, în vigoare până la finalul anului 2022 - Ce efect ar putea avea decizia la nivelul Ligii 1

Minge de fotbal in pandemie

International Football Association Board (IFAB), garantul regulilor jocului de fotbal, a anunţat, vineri, că regula celor cinci schimbări a fost prelungită până la 31 decembrie 2022.

Astfel, echipele de fotbal vor putea continua să facă cinci schimbări pe meci până la sfârşitul anului 2022, o măsură care a fost luată anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus şi care a fost prelungită până la Cupa Mondială din Qatar, din 2022, inclusiv.





Această modificare a Legii a III-a a fotbalului, care prevedea de obicei maximum trei înlocuiri pe meci, a fost decisă în mai 2020 de IFAB şi urma să fie valabilă până la sfârşitul anului 2021 pentru competiţiile de club şi până la 31 iulie 2022, pentru întâlniri internaţionale.





După Comitetul Executiv din 29 aprilie, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a precizat că în ceea ce priveşte regula jucătorilor U21 din sezonul viitor se aşteaptă un răspuns de la IFAB cu privire la numărul de schimbări.





"La nivelul Comitetului Executiv nu a existat o procedură de vot, astfel încât se păstrează actuala regulă a jucătorilor under 21. Un jucător under 21 timp de 90 de minute, iar al doilea jucător under 21 să fie prezent în primul 11. Fiindcă din următorul sezon vom reveni la trei schimbări. Suntem în dialog cu IFAB, care ne va răspunde dacă din următorul sezon competiţional putem să trecem din nou la cinci schimbări.

Dacă IFAB va aproba trecerea de la trei la cinci schimbări, atunci propunerea pe care am discutat-o astăzi în Comitetul Executiv este de modificare a regulii, astfel încât un jucător under 21 să rămână pe teren 90 de minute, iar al doilea să rămână pe teren cel puţin 45 de minute. Prin menţinerea regulii under 21 ne dorim să păstrăm în viaţă întreg ecosistemul fotbalistic", a spus el, atunci.





Nici acum nu există o regulă stabilită pentru sezonul 2021/2022, în ceea ce îi priveşte pe jucătorii sub 21 de ani. Pentru că grupările din Liga a II-a nu doresc un al doilea jucător U21 pe teren, Burleanu a decis să creeze un grup de lucru format din reprezentanţi ai FRF şi ai cluburilor pentru a găsi cea mai bună soluţie în acest sens, scrie News.ro.