OFICIAL Massimiliano Allegri, noul antrenor al echipei Juventus Torino

''Bine ai revenit acasă, Max'', se arată într-o postare pe site-ul clubului.

În primul său mandat, Allegri a condus echipa la cinci succese consecutive în campionat, patru în Cupa Italiei şi la două finale ale Ligii Campionilor. Tehnicianul italian nu a mai antrenat altă echipă după despărţirea de Juventus în 2019.

Many fantastic years spent together and now many more still to come! \uD83D\uDC4A\uD83E\uDD0D\uD83D\uDDA4#AllegriIN