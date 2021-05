Liverpool își întărește apărarea - "Cormoranii" l-au transferat pe Ibrahima Konate de la RB Leipzig

"Este un moment cu adevărat deosebit pentru mine şi familia mea", a spus Konate, al cărui contract ca începe la 1 iulie.

El face parte din echipa Franţei pentru turneul final al Campionatul European Under 21, care începe luni.

Fundaşul, care şi-a început cariera în Franţa, la Sochaux, a avut 21 de prezenţe la RB Leipzig în acest sezon, echipa sa terminând campioantul pe locul al doilea.

"În acest moment, mă concentrez pe Campionatul European sub 21 de ani cu Franţa, dar după această competiţie ştiu că mă voi alătura uneia dintre cele mai bune echipe din lume şi asta îmi dă o senzaţie extraordinară", a spus Konate.

Sosirea sa la Liverpool va contribui la consolidarea unei linii defensive care a suferit din cauza absenţelor pe termen lung ale fundaşilor centrali Virgil van Dijk, Joe Gomez şi Joel Matip în timpul sezonului recent încheiat, informează News.ro.

Accord Convenu ✅



We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen \uD83D\uDD34