OFICIAL Juventus, fără antrenor - Andrea Pirlo a fost demis

"Mulțumim, Andrea! Acestea sunt primele cuvinte pe care toți trebuie să le pronunțăm la finalul acestei experiențe speciale pe care am trăit-o împreună. Acum câteva zile, Andrea Pirlo, o legendă a fotbalului, a început o nouă aventură pe banca lui Juventus, prima pentru el în calitate de antrenor.

Pentru a face asta, a fost nevoie de curaj și de conștientizarea propriilor mijloace, în special într-o perioadă marcată de mii de greutăți, cu întreaga lume forțată să își reinventeze regulile pe zi ce trece, din cauza pandemiei.

Andrea a făcut-o: a început o aventură (și suntem siguri de asta: cariera sa va fi una briliantă) plină de transformări, căutând să transpună ideile și experiența sa de campion pe gazon de pe partea cealaltă a baricadei.

Și, ținând cont că în fotbal ce contează sunt victoriile, a adus două trofee la Juventus în câteva luni și a câștigat pe cele mai importante terenuri, de la San Siro până pe Camp Nou. Pentru toate acestea, pentru curaj, dedicare, pasiuni, succesele obținute, îi mulțumim din suflet și îi urăm succes pentru viitorul care, cu siguranță, va fi frumos", a transmis Juventus.

Good luck, @Pirlo_official and thank you for these emotions! \uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6⚪⚫