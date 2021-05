Adrian Ursea nu mai vrea să fie antrenor secund: "Am o anumită vârstă, am prins gustul de a fi numărul 1"

“Cu siguranţă viitorul antrenor de la Nice va avea staful său. În plus, eu am prins gustul de a fi numărul 1. Am o anumită vârstă şi vreau să trăiesc această experienţă participând la mercato pentru a construi un grup, făcând pregătirile dinainte de startul sezonului şi având timp să îmi împărtăşesc ideile. Sunt pregătit”, a spus tehnicianul.





Întrebat dacă a sperat că va rămâne la Nice, Ursea a răspuns: “Încă sper, dar lucrurile erau clare de la început. Poate dacă reuşeam să duc echipa pe un loc de cupe europene... Dar nu am o baghetă magică. Miracolele nu există. De când am văzut cum stau lucrurile în clasament, a fost clar. Nu am nimic de revendicat, dar sunt mândru de felul în care echipa a ieşit din situaţia dificilă în care se afla”.





Ursea a precizat că postul de antrenor principal la Lausanne a reprezentat una dintre oportunităţile care i s-au prezentat. “Însă am ales căi diferite. Am contacte cu cluburi, atât din Franţa cât şi din străinătate”.





Adrian Ursea, 53 de ani, a fost numit, la 5 decembrie 2020, antrenor principal al OGC Nice, cu mandat până la finalul sezonului, în locul lui Patrick Vieira. Fostul jucător al echipei FC Petrolul a reuşit să o menţină pe Nice departe de locurile care duc în Ligue 2 şi a terminat campionatul pe poziţia a noua, cu 52 de puncte. El a fost la 27 de meciuri pe banca formaţiei franceze, câştigând 10, remizând de cinci ori şi pierzând 12 partide, informează News.ro.