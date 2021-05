Formaţia Venezia FC a obţinut, joi, promovarea în prima ligă italiană, câştigând play-off-ul din Serie B.

La play-off-ul de promovare au participat şase echipe. În finală au ajuns Venezia şi Cittadella. În prima manşă a finalei, disputată la sfârşitul săptămânii trecute, Venezia s-a impus cu 1-0, iar în retur, joi, scorul a fost 1-1, scrie News.ro.

Astfel, Venezia revine după aproape 20 de ani în Serie A. Ultima dată, echipa a jucat în primul eşalon în sezonul 2001/2002.

În Serie A au mai promovat Empoli şi Salernitana.

TURN SOUND ON \uD83D\uDD0A

AND

ENJOY IT.....



Ghe sboro!!! #VeneziaFC \uD83E\uDDE1\uD83D\uDDA4\uD83D\uDC9A pic.twitter.com/HtyWNODijY