Cu echipa rezervelor lui City, Maresca a câştigat Premier League 2.

Obiectivul lui la Parma este să readucă echipa în Serie A. Formaţia lui Man şi Mihăilă a retrogradat în Serie B la finalul sezonului recent încheiat, după ce a ocupat locul 20, ultimul, în clasament, informează News.ro.

Enzo Maresca is the new head coach of Parma Calcio ✍️\uD83D\uDC9B\uD83D\uDC99#ForzaParma