Încă un sezon fără trofeu pentru Manchester United: "Nu este momentul să arătăm cu degetul spre ceea ce aş fi făcut altfel"

Formaţia Villarreal a câştigat pentru prima dată Europa League, miercuri seară, la Gdansk, învingând echipa Manchester United în urma loviturilor de departajare, scor 11-10.





La finalul prelungirilor, scorul a fost 1-1, golurile fiind marcate de Gerard Moreno ’29 pentru Villarreal şi Cavani ’55 pentru United.





La loviturile de departajare, toţi jucătorii echipei spaniole au marcat, inclusiv portarul Rulli, în timp ce de la Manchester United a ratat portarul De Gea.

United a terminat pe locul 2 în Premier League, dar nu a mai câştigat un trofeu din 2017."Ne-am descurcat bine în acest sezon. Începutul a fost dificil. Nu am avut pre-sezon şi am pierdut trei din primele şase meciuri. Am tras tare în campionat, poate am ajuns mai aproape de vârf decât am crezut şi am ajuns într-o finală. Dar trebuie să câştigi finala pentru a face un sezon bun.Acum nu este momentul să arătăm cu degetul spre ceea ce aş fi făcut altfel. Dar când termini fără trofeu nu ai făcut totul bine. Ne apropiem din ce în ce mai mult şi mai bine. Am fost la un şut de un trofeu şi de o noapte bună. Trebuie să avem dorinţa de a ne întoarce anul viitor şi de a ne îmbunătăţi. Singura cale de a obţine marjele de partea ta este să munceşti mai mult şi mai bine",