Viitorul lui Edi Iordănescu rămâne un mister: "Într-o zi, maxim două, o să aveţi o poziţie finală"

Deja campioană, CFR Cluj a obținut o victorie de palmares în fața rivalei FCSB . Echipa pregătită de Edi Iordănescu s-a impus cu scorul de 2-0, marți, în ultima etapă a play-off-ului Ligii 1.





Pentru ardeleni au marcat Gîdea ('14) și Rondon ('66).





În minutul 75, Vînă a comis un henţ în careu, dar Deac a executat slab lovitura de la 11 metri şi Târnovanu a respins în corner.

Se mai dispută în ultima etapă:





Miercuri, 18:30: CSU Craiova vs Academica Clinceni

Joi, 17:30: Sepsi Sfântu Gheorghe - FC Botoşani.





Clasament play-off:





1. CFR Cluj 54 de puncte / campioană

2. FCSB 45

3. CSU Craiova 40

4. Sepsi Sf. Gheorghe 37

5. Academica Clinceni 32

6. FC Botoşani 31.

"E o seară minunată, sunt momente frumoase, unice, mă bucur că am încununat această performanţă deosebită cu suporterii. Au fost activi au fost prezenţi, ştiu că au fost tot timpul lângă noi şi necondiţionat. Mi-ar fi plăcut să existe posbilitatea să fie stadionul plin, dar din păcate sunt restricţiile care sunt.E o seară frumoasă, e o performanţă pe care am căutat-o, pentru care am muncit şi pe care am găsit-o. Este în totalitate meritul echpei, dar şi al celor care vin din urmă, conducerea, patronul, preşedintele, staff-ul tehnic, staff-ul medical, toată lumea implicată în activitatea zilnică a echipei şi-a adus aportul şi asta a făcut să ne bucurăm în această seară pentru un nou titlu.E o seară de sărbătoare, ne bucurăm, de mâine suntem mai liniştiţi şi cu siguranţă că(n.r. - despre viitorul lui la CFR Cluj). Cert este că am venit cu încredere aici, mi-am asumat momentul, când am venit mi-am asumat contextul. Faptul că acum suntem aici şi că suntem bucuroşi înseamnă că am fost inspirat şi am făcut alegerile corecte.Au fost momente dificile, nu mă aşteptam la un drum lin, erau puncte de recuperat, am găsit echipa într-un moment nu foarte fericit. Echipa îşi pierduse din elan, din entuziasm, probabil şi din încredere, însă a fost nevoie de doar o scânteie ca să se aprindă din nou flacăra speranţei şi a dorinţei pentru perfomanţă.Este şi meritul lui Dan Petrescu şi al staff-ului lui, care au făcut o muncă bună, care au produs performanţă aici, eu am venit şi am început să împing ce ei au lăsat aici în acel moment şi în acel context al campionatului",