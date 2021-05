Lotul Angliei pentru Euro 2020 - Cu cine vrea Gareth Southgate să cucerească trofeul

​Gareth Southgate a anunțat, marți, lotul lărgit de jucători pe care se va baza la Euro 2020. Există și absențe importante, însă selectionerul din Albion este de părere că a ales tot ce avea mai bun la dispoziție.

Marea absență din lotul Angliei este, conform jurnaliștilor britanici, Eric Dier. Acesta a avut parte de un an modest în tricoul celor de la Tottenham.



Lotul actual are 33 de fotbaliști, iar cel definitiv va avea 26 de jucători.



Cum arată lotul Angliei pentru Euro 2020:



Portari: Jordan Pickford, Dean Henderson, Sam Johnstone, Aaron Ramsdale

Fundași: Ben Chilwell, Trent Alexander-Arnold, Conor Coady, Ben Godfrey, Reece James, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ben White

Mijlocași: Jude Bellingham, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice, James Ward-Prowse

Atacanți: Ollie Watkins, Phil Foden, Dominic Calvert-Lewin, Jack Grealish, Mason Greenwood, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jadon Sancho, Raheem Sterling, Harry Kane.

Euro 2020 va avea loc între 11 iunie și 11 iulie. Anglia face parte din Grupa D, alături de Croația, Scoția și Cehia.



Ahead of naming his final #EURO2020 squad next week, Gareth Southgate has selected 33 players to join up with the #ThreeLions from this weekend as our preparations for this summer's tournament get under way.