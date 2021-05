Probleme pentru Ciprian Tătărușanu: Ce campion a transferat AC Milan

La AC Milan este sărbătoare: după o pauză de șapte ani, formația de pe San Siro revine în Champions League. Cu o sumă importantă garantată de Uefa din participarea în faza grupelor, trupa milaneză a ieșit la cumpărături.

Portarul o va costa pe vicecampioana Italiei 15 milioane de euro, iar Mike va avea undeva la trei milioane de euro salariu pe sezon.



Gianluigi Donnarumma ține Milanul în așteptare

Soarta lui Gianluigi Donnarumma la AC Milan nu este nici acum cunoscută. Portarul Italiei a evitat în mai multe rânduri să-și prelungească înțelegerea scadentă la finalul lui iunie 2021, iar trupa din Lombardia i-a adus deja un înlocuitor.



Dacă Donnarumma va pleca sau nu de la Milan, acest lucru contează mai puțin pentru Ciprian Tătărușanu. Prin aducerea lui Maignan, internaționalul român are în primul rând din nou <asigurat> statutul de rezervă.



Lucrurile s-ar putea complica și mai mult pentru Tătărușanu dacă totuși Gigio nu o va părăsi pe Milan. Atunci, Ciprian ar deveni al treilea portar al formației de pe San Siro.



În vârstă de 25 de ani, Mike Maignan deține recordul pentru cele mai multe meciuri fără gol primit în sezonul 2020-2021: 21 de partide.



