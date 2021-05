Antonio Conte, la momentul adevărului - Cui dedică titlul câștigat cu Inter

Potrivit football-italia.net, întrebat pe canalul de Twitch al clubului cui dedică titlul cu Inter, Conte a răspuns fără modestie: „. Pentru că ştiu că, în orice caz, nu a fost un drum uşor în aceşti doi ani. Chiar a trebuit să scot totul din mine. Au fost şi momente în care m-am îndoit de lucruri şi, însă am fost suficient de puternici pentru a merge dincolo de orice. Toţi am fost buni, chiar şi eu".Conte a mai câştigat campionate cu Juventus şi Chelsea, dar cel cu Inter este unul special.„Cu siguranţă îl plasez printre realizări, pentru că nu a fost uşor. Am pus presiune pe mine însumi când am venit la Inter, pentru că, precum celelalte, de nouă ani şi care se uitase doar la Juve. Am muncit şi după un an de muncă am făcut ceva frumos şi incredibil”, susține tehnicianul în vârstă de 51 de ani.„După ce am câştigat Scudetto cu Inter, acest rezultat extraordinar îmi oferă satisfacţii mari. Mă face să înţeleg că seriozitatea, munca şi sacrificiul sunt singurele arme pe care le pot avea. Am fost cu toţii foarte, foarte buni: eu, jucătorii şi clubul", a adăugat Conte.Inter a terminat cu o victorie categorică, duminică, în ultima etapă a sezonului, scor 5-1, acasă, cu Udinese, în prezenţa a o mie de fani pe San Siro, potrivit News.ro.După meci, câteva mii de suporteri s-au adunat în jurul stadionului San Siro pentru a sărbători al 19-lea titlu de campioană a Italiei din istoria echipei.