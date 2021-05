Cum a aflat Gennaro Gattuso că a fost demis de la Napoli

„Dragă Rino, sunt fericit că am petrecut aproape două sezoane cu tine. Mulţumindu-ţi pentru munca ta, îţi doresc succes oriunde voi merge. O îmbrăţişare şi soţiei şi copiilor tăi", a scris patronul echipei Napoli, Aurelio De Laurentiis, pe reţelele de socializare.Napoli a început meciul cu Verona pe locul patru, de Liga Campionilor, ştiind că are nevoie de o victorie pentru păstrarea acestuia. Reușind doar o remiză, scor 1-1,Luciano Spalletti, fost antrenor al echipelor AS Roma şi Inter Milano, este favorit să-l înlocuiască pe Gattuso.Nici, după ce echipa a retrogradat. Formaţia era pe locul 11 la jumătatea campioantului, dar a adunat apoi doar 11 puncte, obţinând o singură victorie, la Torino, cu Juventus.Benevento a terminat pe locul 18, primul retropgradabil, la patru puncte de Cagliari şi Torino, de pe locurile 16 şi 17.Inzaghi, care antrena Benevento din vara anului 2019, s-a arătat mâhnit după ultima etapă de faptul că a fost lăsat singur de conducerea clubului în momentele grele, potrivit News.ro.