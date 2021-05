Lille, noua campioană a Franței - Echipa pregătită de Christophe Galtier a pus capăt hegemoniei PSG-ului

Au marcat: Fulgini '90+1 / Jonathan David '10, Burak Yilmaz '45+1.

Victoria celor de la Lille a făcut inutil succesul rivalei PSG, scor 2-0, la Brest (Faivre '37-a, Mbappe '71). Neymar a ratat un penalti pentru oaspeţi, în minutul 19.

Lille a acumulat 83 de puncte, în timp ce PSG, 82 de puncte. Pe locul 3 a terminat Monaco (0-0 la Lens), cu 78 puncte şi echipa din Principat va evolua în preliminariile Ligii Campionilor.

Ten years later, we are back in dreamland: this is as real as it gets …



Following our victory against @AngersSCO, we are @Ligue1UberEats Champions of France!