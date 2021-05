FOTO Mii de suporteri ai echipei Inter Milano au sărbătorit al 19-lea titlu în jurul stadionului San Siro

O mie dintre fanii lui Inter au fost autorizaţi să ia loc în tribune, unde au asistat la victoria categorică obţinută de elevii antrenorului Antonio Conte, graţie golurilor marcate de Ashley Young (8), Christian Eriksen (44), Lautaro Martinez (55 - penalty), Ivan Peisic (64) şi Romelu Lukaku (71).

Oaspeţii au marcat golul de onoare prin Roberto Pereyra, care a transformat un penalty în minutul 79.

Portarul român Ionuţ Radu a fost rezervă la Inter Milano în acest meci. Antrenorul Antonio Conte l-a schimbat la pauză pe portarul titular, slovenul Samir Handanovic, căpitanul echipei, cu Daniele Padelli, 35 de ani, al treilea portar.

Inter fans showing their support for the title winning side. \uD83D\uDDA4\uD83D\uDC99 pic.twitter.com/FtfFB7i2nU