Ce a spus Diego Simeone după ce a câștigat al doilea titlu cu Atletico Madrid

Atletico Madrid a câştigat, sâmbătă, pentru a 11-a oară campioantul Spaniei , prima dată din 2014. Formaţia antrenată de Diego Simeone s-a impus, cu scorul de 2-1 (0-1), în meciul disputat, în depalsare, cu Real Valladolid, în etapa a XXXVIII-a, ultima a LaLiga.





La precedentul titlu de campioană al formaţiei Atletico tot Simeone a fost pe bancă, aşa că el are acum două astfel de trofee în palmares.

"Mă bucur pentru mulţi oameni, senzaţiile pe care le am sunt că, într-un an atât de complex, cu atât de mulţi oameni care ne-au părăsit din cauza virusului, Atlético a ieşit campioană în mod diferit. A fost un an dificil, la fel ca istoria noastră, unul dintre cei mai buni ani pentru a fi campion este acesta.Sunt diferite, alte senzaţii, lumea se confruntă cu o situaţie foarte tristă şi sper să putem da bucurie multor oameni (n.r. - despre diferenţele faţă de titlul din 2014). A fi 32 de etape pe primul loc este uriaş. Am o mulţumire totală, în special faţă de cei care au jucat mai puţin, se îndeplineşte un obiectiv al echipei, în care am fost tot timpul.Râd, îmi vine firesc să încep să râd, nu ştiu de ce, dar râd, este o bucurie care vine din mine. Am spus că voi rămâne pentru că am crezut că echipa are un viitor şi nu m-am înşelat. Clubul continuă să crească, a făcut o treabă enormă mână în mână cu Miguel, Enrique, cu toţi oamenii care nu sunt văzuţi, au dat clubului o stabilitate dincolo de rezultate, au dorit întotdeauna acest lucru"