Final dramatic de sezon în Spania - Atletico Madrid, campioană pentru a 11-a oară

Atletico Madrid, pregătită de Diego Simeone, a obținut sâmbătă cel de-al 11-lea titlu de campioană a Spaniei și primul din 2014, după ce a revenit în repriza secundă și a învins formația Real Valladolid, scor 2-1.





Valladolid a deschis scorul prin Plano ('18), însă Correa ('57) și Luis Suarez ('67) au adus victoria pentru Atletico.

Atletico Madrid, Real Madrid, FC Barcelona și FC Sevilla vor evolua în următoarea ediție de Champions League.





Real Sociedad și Betis Sevilla s-au calificat în grupele Europa League. Villarreal va juca în calificările Conference League.





Huesca, Valladolid și Eibar au retrogradat.

Atletico Madrid a câștigat titlul de campioană în sezoanele 1939-1940, 1940-1941, 1949-1950, 1950-1951, 1965-1966, 1969-1970, 1972-1973, 1976-1977, 1995-1996, 2013-2014 și 2020-2021.Tot sâmbătă, Real Madrid (ocupanta locului secund) a întors scorul în ultimele minute, pe teren propriu, și s-a impus în fața celor de la Villarreal, scor 2-1.Celta Vigo vs2-3Eibar vs0-1vs Athletic Bilbao 2-0Huesca vs Valencia 0-0Osasuna vs0-1vs Villarreal 2-1Real Valladolid vs1-2.19:30 Granada vs Getafe22:00 Sevilla vs Alaves.*sursă: flashscore.ro