​Cupa României: Astra Giurgiu vs CSU Craiova (de la ora 20:30) - Cine va transmite finala și echipele probabile

Astra Giurgiu vs CSU Craiova va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, urmând să fie LiveScore pe HotNews.ro și în direct pe DigiSport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus.

CSU Craiova a mai câştigat Cupa României de 7 ori (1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993, 2017-2018), în timp ce Astra a obţinut un singur titlu, în 2014.

Astra Giurgiu: M. Popa - Raspopovici, Graovac, Găman, Lamanje - Crepulja, Boe-Kane, Canadija - Stahl, Montini, V. Gheorghe. Antrenor: Ionuț Badea





CSU Craiova: Pigliacelli - Vătăjelu, Bălașa, Acka, Bancu - Mateiu, D. Nistor - Câmpanu, Cicâldău, Baiaram - A. Ivan. Antrenor: Marinos Ouzounidis





Avem destul de mulţi jucători accidentaţi în acest moment şi un status fizic redus, sper eu să nu fie şi mental. Însă finala este un moment din care jucătorii Astrei pot câştiga un capital de imagine şi pot accesa alte echipe care îi doresc. Ne gândim la ceea ce poate să însemne încă un trofeu pentru Astra, pentru jucători... pentru că acest lucru se poate întâmpla pentru unii doar o singură dată în viaţă" - Ionuț Badea (Astra Giurgiu).





La acest joc pot asista doar:

Persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

Persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;

Persoanele care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore. Testele se vor efectua doar în laboratoarele autorizate de Ministerul Sănătăţii, informează News.ro.

Meciul va fi arbitrat de Horaţiu Feşnic, ajutat de ajutat de asistenţii Octavian Şovre şi Alexandru Cerei şi de rezerva Florin Marcu. Observatori vor fi Constantin Ştefan şi Octavian Goga."Este un moment special, pentru că suntem în finala Cupei. Nu suntem într-un moment bun, dar acest lucru este consecinţa unor situaţii negative petrecute de-a lungul acestui an. Sper să facem un joc bun, care să aibă consistenţă. Ne bucură prezenţa spectatorilor, sper într-un joc frumos. Universitatea Craiova are o echipă creativă, sperăm să le contracarăm jocul. Noi suntem într-un moment în care nu mai avem nimic de pierdut. Avem doar de câştigat dintr-o asemenea finală."O finală este o finală şi este importantă doar atunci când o câştigi. Pentru a face acest lucru trebuie să fim concentraţi. Jucăm împotriva unei echipe foarte bune, chiar dacă a retrogradat. Noi am făcut un sezon bun, în care am făcut greşeli pe final. Dar Cupa este unul dintre obiectivele pe care ni le dorim foarte tare. Prezenţa fanilor este un prim pas şi sperăm ca din sezonul viitor să revină lucrurile la normal" - Partida se va disputa cu spectatori , în limita a 25 la sută din capacitatea stadionului.