Se caută antrenor la FCSB: Refuzat de Șumudică și de Dică, Gigi Becali trebuie să se reorienteze

În două zile, FCSB a avut doi înlocuitori pentru Toni Petrea, dar aceștia au fost doar pe "hârtie". Refuzat inițial de Marius Șumudică, Gigi Becali a mai primit un răspuns negativ și din partea lui Nicolae Dică.



Dică nu vine pentru că are contract cu naționala





"Nu am vorbit nimic cu el, nu am negociat cu el. Am vorbit cu el, dar nu am negociat. Mi-a zis: Nea Gigi, nu pot să vin acum, că sunt băgat cu Mirel în treaba asta (n.r. antrenor secund la naționala României), i-am promis. Are și clauză de reziliere. Asta e cu Dică.





Dică are 70.000 clauză, Mirel are nevoie de el, nu poate. Nu mă supăr. Adrian Mutu nu a antrenat, nu a demonstrat. Mi-a plăcut la echipa de tineret, are ochi, mi-au plăcut schimbările lui. Eugen Neagoe, doar să facă ca mine. Mulți antrenori pe care-i pot lua, dar nu mă mai hazardez" - Gigi Becali, citat de Digisport.





"Nu știu nimic la ora asta. Îl avem antrenor pe Toni Petrea, apoi avem o săptămână, două și o să vedem. Atunci avem nevoie, când se reunește lotul. Nu mai fac ca înainte, totul repede. Aștept să mă lumineze Domnul. Ce Prepeliță? A antrenat el ceva? La retrogradare, acolo", a completat Gigi Becali pentru gsp.ro.







După ce Toni Petrea nu a mai dorit să rămână pe banca FCSB-ului, varianta Marius Șumudică părea cea mai bună idee pentru patronul formației bucureștene.





a motivat însă că nu ar putea să lucreze alături de Becali, sugerând că lui nu îi alcătuiește nimeni primul "11" și nu îi dictează nici ce schimbări să facă.