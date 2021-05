Unde va juca Rapid primele meciuri de acasă în Liga 1

Surse din cadrul grupării giuleştene au declarat, pentru Agerpres , cădepus la Federaţia Română de Fotbal. Acestaca teren propriu din dosar, deşi fiecare club are dreptul şi la o arenă de rezervă.Stadionul din Mioveni are o capacitate de 10.000 de locuri şi este terenul propriu al echipei CS Mioveni din Liga a II-a.FC Rapid va disputa ultimul său meci din play-off-ul ediţiei 2020-2021 a Ligii a II-a, duminică, de la ora 13:30, în deplasare, chiar pe această arenă împotriva formaţiei CS Mioveni.Deşi este aproape finalizat,, când este programată prima etapă.În ediţia 2020-2021 a Ligii 2, FC Rapid a disputat meciurile de pe teren propriu pe trei stadioane, Regie, Buftea şi Mogoşoaia.Lucrările la Stadionul Giuleşti au început la 26 februarie 2019 cu demolarea vechii arene. Finalizarea lucrărilor de construcţie a fost amânată în mai multe rânduri,Noul stadion Giuleşti are oşi a costat 165 milioane de lei (aproximativ 34 de milioane de euro).