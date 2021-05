Cum a ajuns Mircea Lucescu la Dinamo Kiev

Rinat Ahmetov

Mircea Lucescu are în palmares 13 Cupe 9 campionate ale Ucrainei. Antrenorul român este al doilea cel mai titrat tehnician din istoria fotbalului mondial, după Sir Alex Ferguson.​





În actualul sezon, echipa lui. Pe 25 aprilie, Dinamo a devenit campioana Ucrainei, iar pe 13 mai a cucerit Cupa Ucrainei.În ciuda rezultatelor extraordinare, Lucescu Sr. a luat cu greu decizia de a mai antrena: „Am stat un an de zile, m-am plimbat pe aici. Mi-a fost foarte greu.. Când a venit propunerea de la Kiev, m-am gândit că sunt solicitat doar pentru a fi un sfătuitor”.„Am avut o propunere de la președinte, care atunci era la Federație, și în 2012mi-a spus atunci că trebuie să avem un obiectiv, nu pot spune că el a influențat, dar am simțit că trebuie să rămân, că aveam o echipă tânără, tocmai transferasem niște brazilieni care aveau nevoie de prezența mea acolo”, a adăugat antrenorul la Digisport.Cât despre performanțele obținute, Mircea Lucescu susține că nu-și închipuia că va ajunge să ia eventul.„A fost o confruntare cu mine însumi, să văd dacă experiența pe care am acumulat-o mă poate ajuta, să dau unor jucători un stimul care să le permită să se lupte pentru titlu”, a povestit Mircea Lucescu.