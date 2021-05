S-a ales praful de mutarea anului în Liga 1: Marius Șumudică a refuzat oferta FCSB

Tehnicianul Marius Şumudică a anunţat, joi seară, că s-a decis să refuze oferta de la FCSB, el menţionând că va rămâne prieten cu Gigi Becali, dar nu vor putea colabora niciodată.





Cum motivează Șumudică refuzul







"Am decis să nu colaborăm. Este cel mai bine şi pentru mine şi pentru Gigi Becali. Sufleteşte nu am putut face pasul, deşi profesional era bine.





Am ajuns la Constanţa, am stat de vorbă cu staful meu, nu am ajuns la un consens şi am decis de comun acord că este bine să nu facem acest pas.







Dânsul nu putea colabora cu staful meu, eu nu cu al lui. Gigi Becali rămâne prietenul meu, dar nu vom putea colabora niciodată" - Marius Şumudică la Digisport, citat de News.ro.