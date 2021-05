FOTO Fanii lui Manchester United, protest pe Old Trafford împotriva conducerii

Fanilor lui Manchester United le-a fost permis în limita a 10.000 de persoane să asiste la meciul contra lui Fulham din penultima etapă a Premier League, pe Old Trafford. Cu toate acestea, aceștia nu au contenit din protestul lor împotriva conducerii clubului.

Green and gold until we're sold #GlazersOut