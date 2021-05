Ce a declarat Edi Iordănescu după câștigarea primului titlu din carieră - Antrenorul campioanei, enigmatic în privința viitorului

"E un moment frumos, unic. Pentru acest moment am venit. Am crezut de la început, nu a fost ușor. Când am preluat echipa, era într-o anumită situație, dar am recuperat puncte și iată-ne campioni matematici. Nu a fost un drum lin, nu a fost ușor, a fost o provocare deosebită pentru noi toți.

Mă bucur că în 8 luni la CFR Cluj am reușit 3 trofee din două bucăți. Sunt momente unice de care ne bucurăm. E un titlu pentru oraș, pentru suporteri, pentru clubul CFR. Personal, dedic acest moment familiei mele, care tot timpul mi-a fost alături.





Au fost critici când am venit, a fost lumea care m-a criticat că nu știu în ce intru, că echipa e consumată, dar echipa a arătat valoare. E în proporție de 99% titlul băieților și 1% al celor din spate. Am fost conștient de la început că nu va fi ușor.

Mă bucur că s-a terminat cu bine și aș vrea să spun că lumea uită ușor, în general. Așteaptă impact imediat, nu acceptă pași greșiți. La orice echipă am fost în Liga 1, eu mi-am îndeplinit obiectivele și uneori le-am depășit. Să ne aducem aminte de momentul foarte greu, ne-am strâns, echipa s-a ridicat în picioare și am câștigat.





E prea frumos momentul, vreau să ne bucurăm de el, probabil că zilele următoare vom înțelege și mai bine. E multă oboseală și n-aș vrea să umbresc acest moment cu comentarii despre ce urmează. Personal, sunt legat de CFR până la mijlocul lunii iunie, vom vedea.





A fost un an atipic. Mi-aș fi dorit și eu să avem câte o săptămâna între fiecare joc. A fost jocul de la Craiova cu un consum extraordinar, am venit direct la Botoșani, n-ai timp să te regenerezi. Am reușit să depășim aceste bariere și astăzi suntem încununați cu acest titlu", a spus Edi Iordănescu.

Hegemonia celor de la CFR Cluj în Liga 1 continuă: echipa pregătită de Edward Iordănescu a câștigat al patrulea titlu consecutiv, după ce s-a impus cu 1-0 în deplasarea de la Botoșani.





A marcat: Țigănașu ('53, autogol).





Titlurile CFR-ului (7 în 13 ani): 2007-2008 / 2009-2010 / 2011-2012 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021.





Acesta este primul titlu de campion din cariera antrenorului Edward Iordănescu.

Se mai joacă în această etapă:





FCSB vs CSU Craiova

Academica Clinceni vs Sepsi Sf. Gheorghe.





Clasament:





1. CFR Cluj 51 de puncte (+1 meci)

2. FCSB 45

3. Sepsi Sf. Gheorghe 37

4. CSU Craiova 37

5. FC Botoşani 31 (+1 meci)

6. Academica Clinceni 29.





*În cazul în care FCSB ar egala formaţia clujeană la puncte, CFR are avantaj, având în vedere că bucureştenii au beneficiat de rotunjirea punctajului la intrarea în play-off.