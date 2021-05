VIDEO CFR Cluj, campioana României pentru al patrulea sezon consecutiv (1-0 vs FC Botoșani)

Acesta este primul titlu de campion din cariera antrenorului Edward Iordănescu.

FC Botoşani: Pap - Braun, Chindriş (Târşa '82), Şeroni (Tîrcoveanu '62), Ţigănaşu - Caia (Meleke '4), E. Florescu (Patache '82), E. Papa - Ashkovski (Fili '63), Ongenda, Al Mawas. Antrenor: Marius Croitoru





CFR Cluj: Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, Burcă, Camora - Sigurjonsson (Hoban '76), Bordeianu, M. Gîdea (Păun '4/Pereira '84) - Deac (Chipciu '85), Debeljuh (Rondon '85), Costache. Antrenor: Edward Iordănescu.





*În cazul în care FCSB ar egala formaţia clujeană la puncte, CFR are avantaj, având în vedere că bucureştenii au beneficiat de rotunjirea punctajului la intrarea în play-off.

A marcat: Țigănașu ('53, autogol).2007-2008 / 2009-2010 / 2011-2012 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021.FCSB vs CSU CraiovaAcademica Clinceni vs Sepsi Sf. Gheorghe.1. CFR Cluj 51 de puncte (+1 meci)2. FCSB 453. Sepsi Sf. Gheorghe 374. CSU Craiova 375. FC Botoşani 31 (+1 meci)6. Academica Clinceni 29.*sursă: Look TV