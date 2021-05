Ronald Koeman și subiectul zilei: Cum arată Barcelona fără Lionel Messi

Messi a marcat unicul gol a Barcelonei în întâlnirea contra Celtei Vigo, atingând borna de 30 de reușite în actualul sezon din LaLiga, potrivit Marca.com.​





Rezumatul partidei dintre Barcelona și Celta Vigo:

Click pe watch on YouTube pentru a vedea imaginile





Învinsă de Celta Vigo, scor 1-2, duminică, Barcelona a ieșit din lupta la titlu în Spania.Tehnicianul catalanilor, Ronald Koeman, susține că meciul a reflectat ceea ce s-a întâmplat la Barca pe tot parcursul sezonului.„În prima repriză am jucat bine, am avut oportunități, dar am intrat la cabine la egalitate, scor 1-1. A doua repriză nu a mai fost atât de bună”, susține Koeman.Antrenorulla echipă, dar a ținut să îl laude pe Messi.„Sperăm ca Messi să nu plece pentru căși a demonstrat astăzi că nu se poate juca fără el”, a mărturisit tehnicianul olandez.„A dat 30 de goluri în acest sezon, care au adus multe puncte echipei. Dacă pleacă sau nu, este o întrebare pentru el. Pentru mine și club este clar că vrem să continue. Fără el,”, a încheiat Koeman.