Cristiano Ronaldo nu va reveni ”acasă”

„Cristiano este foarte mândru că Sporting Lisabona a câştigat campionatul în Portugalia, însă în acest moment planurile sale profesionale nu trec prin ţara sa natală”, a spus Mendes.Mama celebrului fotbalist portughez, Dolores Aveiro, declara în urmă cu câteva zile căîncearcă să-l convingă pe fiul ei să revină în această vară la Sporting Lisabona, clubul la care s-a format. Sporting Lisabona a cucerit titlul în Portugalia după 19 ani de așteptare. Pentru gruparea "verzilor" este al 23-lea titlu naţional, primul din 2002 încoace.Pe de altă parte,şi a ajuns la 100 de goluri în tricoul lui Juventus Torino. Cu toate acestea, starul portughez nu are o relație foarte bună cu coechipierii, iar echipa a avut rezultate sub așteptări în acest sezon.Ronaldo, în vârstă de 36 de ani, mai are, dar presa a speculat că el se va despărţi în această vară de gruparea italiană, o posibilă destinaţie fiind Sporting, echipa de la care a plecat în 2003 la Manchester United, potrivit Reuters citat de Agerpres