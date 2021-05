Rapid București, cu un pas în Liga 1 (1-0 vs ASU Poli Timișoara)

În minutul 17, de la oaspeţi a fost eliminat Bocşan, iar două minute mai târziu Hlistei, de la Rapid, a ratat un penalti, potrivit News.ro.

Etapa a 9-a:

Etapa a 10-a:

Clasament play-off:





1. U Craiova 1948 (10-6 golaveraj) 50 puncte / deja promovată

2. Rapid București (13-7) 49

3. CS Mioveni (15-9) 44

4. Dunărea Călărași (10-16) 43

5. ASU Poli Timișoara (5-11) 39

6. Csikszereda Miercurea Ciuc (5-9) 38.

Golul a fost marcat de Sefer, în minutul 65.Dunărea Călărași vs CsikszeredaASU Poli Timișoara vs CS MioveniRapid București vs U Craiova 1948U Craiova 1948 vs Dunărea CălărașiCsikszereda vs ASU Poli TimișoaraCS Mioveni vs Rapid București.