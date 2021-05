Hofmann (Rapid) a fost eliminat, în minutul 87.

RB Salzburg ocupă primul loc în clasament, cu 45 de puncte, iar Rapid Viena este pe locul 2, cu 33 de puncte, cu două etape înaintea finalului sezonului, astfel că liderul nu mai poate fi ajuns.

Pentru Salzburg, acesta este al 12-lea titlu după ce echipa a fost preluată de compania Red Bull, în 2005, şi al 15-lea din istorie.

\uD83C\uDFBC WE ARE THE CHAMPIONS \uD83C\uDFBC pic.twitter.com/IAAgRPTU5r