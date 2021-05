VIDEO Atletico Madrid, pas important spre titlu (2-1 vs Real Sociedad)

La Liga

Liderul Atletico Madrid a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, pe Real Sociedad, în etapa a 36-a a campionatului spaniol La Liga.

Pentru echipa lui Diego Simeone au marcat Carrasco ('16) și Correa ('20). Golul oaspeților a fost înscris de Zubeldia ('83). Aici poți vedea un rezumat al partidei.

Atletico Madrid mai are de jucat în acest sezon cu Osasuna (locul 11, acasă, duminică) şi cu Real Valladolid (locul 18, la 23 mai, în deplasare).





Dacă Real Madrid nu câştigă, joi, cu Granada, Atletico poate deveni campioană, duminică, dacă se impune în faţa formaţiei Osasuna.



Clasament:

Sevilla vs Valencia 1-0Celta Vigo vs Getafe 1--0Huesca vs Athletic Bilbao 1-0Valladolid vs VillarrealEibar vs BetisGranada vs Real Madrid.1. Atletico Madrid 80 de puncte2. Barcelona 763. Real Madrid 75 (-1 meci)4. Sevilla 745. Real Sociedad 56 etc.