Edinson Cavani și-a prelungit contractul cu Manchester United

Clubul Manchester United a anunţat, luni, că Edinson Cavani şi-a prelungit contractul cu un an, noul acord fiind valabil până în iunie 2022, informează News.ro.

Cavani joacă la Manchester United din octombrie 2020.





“În acest sezon m-am ataşat puternic de club şi de tot ce reprezintă. Simt o legătură profundă cu colegii mei şi cu staful care lucrează aici. Ei mă motivează în fiecare zi şi ştiu că împreună putem reuşi lucruri speciale.

Din prima clipă în care am sosit, am simţit că antrenorul are încredere în mine. Ca jucător, consider că această încredere îmi dă oportunitatea perfectă de a juca fotbalul cel mai bun şi vreau să îi mulţumesc pentru asta.

Am fost impresionat de cât de mulţi suporteri vor ca eu să rămân şi voi da totul ca să îi fac fericiţi prin prestaţiile mele de pe teren”, a declarat Edinson Cavani.





Fotbalistul a fost lăudat de tehnicianul Ole Gunnar Solskjaer: “Atunci când Edinson a semnat, am spus că el va aduce energie, putere şi calitatea de lider şi s-a dovedit că nu am greşit. Are o mentalitate de învingător şi o atitudine fără echivoc în tot ce face. Este printre ultimii care pleacă de la baza de pregătire şi un exemplu pentru tineri prin felul în care abordează această profesie în fiecare zi. Mi-am dorit mereu ca el să rămână”.