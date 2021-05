Ole Gunnar Solskjaer, nemulțumit de program: "Este făcut de oameni în costume care nu au jucat niciodată fotbal"

Premier League





"Două meciuri în trei zile e ok, facem asta de Crăciun. Dar două meciuri în trei zile, după ce sezon am avut, este greu. Trei meciuri în cinci zile este aproape imposibil. Nu am multe de comentat, dar spun că unii nu înţeleg caracterul fizic al Premier League, este cel mai bun campionat din lume", a mai spus antrenorul.





9 mai: Aston Villa (deplasare)

11 mai: Leicester (acasă)

13 mai: Liverpool (a)

18 mai: Fulham (a)

23 mai: Wolverhampton (d)

26 mai: Villarreal (finala Europa League - Gdansk, Polonia).

"Nu am mai văzut un astfel de calendar în fotbalul modern. Programul este făcut de oameni în costume, aşezaţi în spatele birourilor, care nu au jucat vreodată fotbal şi nu pricep despre ce este vorba",