Unul dintre principalii vinovați de la Real Madrid: "Reconstrucţia trebuie să înceapă cu vânzarea sa"

Presa spaniolă apropiată de gruparea de pe Santiago Bernabeu a luat la țintă una dintre vedetele Realului după eliminarea din semifinalele Champions League: "Reconstrucţia trebuie să înceapă cu vânzarea sa".





Supărarea este mare în tabăra celor de la Real Madrid, iar AS și Marca (ziare apropiate de Real Madrid) au alocat spații mari eliminării campioanei Spaniei din Liga Campionilor.



Eden Hazard "nu a înţeles ce înseamnă Real Madrid", scrie presa spaniolă de miercuri, criticând evoluţia internaţionalului belgian în faţa fostei sale formaţii, Chelsea Londra, miercuri seara, în manşa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, câştigată de englezi cu 2-0.



Revenit recent pe gazon după o nouă accidentare, Hazard a disputat cu această ocazie al doilea său meci consecutiv ca titular, după cel cu Osasuna, din campionatul spaniol, câştigat de Real cu 2-0.



Evoluţia belgianului pe Stamford Bridge a fost însă una modestă, în nota echipei sale, singurul remarcat în returul de la Londra fiind compatriotul său Thibaut Courtois, ale cărui intervenţii între buturile madrilenilor au limitat proporţiile scorului.



Considerat înlocuitorul perfect al lui Cristiano Ronaldo la sosirea sa în capitala Spaniei, Eden Hazard nu a reuşit să se ridice niciun moment la nivelul aşteptărilor, probabil şi din cauza accidentărilor repetate.



Cotidianul sportiv spaniol Marca consideră că Hazard a fost o "dezamăgire totală" în returul cu Chelsea şi apreciază că acesta nu mai are niciun viitor pe Santiago Bernabeu.



"Belgianul continuă să nu facă nicio diferenţă, în cel de-al doilea său sezon la Real Madrid, în ciuda susţinerii depline din partea lui Zinedine Zidane, iar atitudinea sa nu il ajută deloc", a scris Marca, referindu-se la polemica generată de Hazard după meci, când a fost surprins glumind cu foştii săi colegi de la Chelsea.



În aceeaşi linie, ziarul AS scrie că "Eden Hazard întruchipează eşecul acestui Real Madrid", adăugând că "belgianul nu a făcut nimic în timpul celor 88 de minute disperate, chiar în vechea sa grădină (stadionul Stamford Bridge - n.red.).