Manchester United, mare favorită - Villarreal speră să dea lovitura cu Arsenal

Europa League, semifinale

Într-un meci cu opt goluri, Manchester United ”a demolat” AS Roma în turul semifinalelor Europa League, care nu trece prin cele mai bune momente.Recent, a fost anunțat că antrenorul Paulo Fonseca va pleca de pe banca Romei la finalul sezonului, după rezultatele sub așteptări. Jose Mourinho îi va lua locul Pe plan extrasportiv, nici Manchester United nu o duce mai bine. La finalul săptămânii trecute,, în semn de protest față de patronatul echipei care a semnat intrarea în Super Ligă.Meciul cu Liverpool a fost până la urmă reprogramat pentru 13 mai , dar pe 9 și 11 ale aceleași luni echipa mai are două partide în Premier League (contra lui Aston Villa și Leicester City).Cu toate acestea, Ole Gunnar Solskjaer, tehnicianul ”diavolilor”, a declarat că are preparatori fizici buni și că a juca 40-50 de meciuri pe sezon ar trebui ”să fie un stil de viață”. El a adăugat că va juca meciul din returchiar dacă echipa sa are un avantaj de patru goluri.Paulo Fonseca susține că ”trebuie să fim realiști, nu va fi ușor să câștigăm cu 4-0.”.AS Roma are nu mai puțin de: Calafiori, El Shaarawy, Kumbulla, Lopez, Pedro, Spinazzola, Veretout și Zanioli, în timp ce pentru ”diavoli”, Jones și Martial sunt accidentați.Deși Villarreal are un gol avans,Villarreal a avansat în fazele eliminatorii în 15 din cele 16 duble manșe în care a reușit să câștige turul. În plus, Villareal este, având 12 victorii și doar un egal.Unai Emery, antrenorul lui Villarreal, a declarat la conferința de presă dinaintea partidei: „Rezultatul din tur nu mă face să-mi schimb părerea.. Golul avans din tur este prea puțin pentru a face diferența în acest moment”.Mikel Arteta, tehnicianul ”tunarilor”, consideră că ”golul marcat în deplasare va fi mereu important”, dar că în tur nu s-a obținut rezultatul scontat și asta trebuie să se schimbe în retur.Arsenal îi va avea absenți pe Ceballos și David Luiz, în timp ce Lacazette și Tierney sunt incerți. În tabăra spaniolilor, Capoue, Foyth și Iborra vor lipsi.Returul semifinalelor din Europa League va putea fi urmăritși în direct pe Telekom Sport, Digisport și LookTV. Finala Europa League se va disputa pe(Polonia).​