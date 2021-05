​​VIDEO Liga 1: CSU Craiova, încă un pas greșit în lupta pentru titlu (0-2 vs Sepsi Sfântu Gheorghe)

CSU Craiova a înregistrat a doua înfrângere consecutivă în play-off-ul Ligii 1. Echipa pregătită de Marinos Ouzounidis a pierdut miercuri, scor 2-0, meciul disputat pe terenul echipei Sepsi Sfântu Gheorghe.

Sepsi: Fernandez – Csiszer (Aganovic ’63), Ninaj, Mitrea, Ştefănescu – Vaşvari, Păun (Fofana ’77) – Dumiter (Golofca ’87), Gonzalez (Petrila ’87), Achahbar (Tincu ’77) – Safranko. Antrenor: Leo Grozavu.





CSU Craiova: Pigliacelli – Vătăjelu (Vlădoiu ’61, Baiaram ‘67), M. Constantin, Acka, Bancu – Mateiu, Mitran (Bic ‘3, Tudorie ‘62) – Cîmpanu (Ofosu ’62), Nistor, Cicâldău – A. Ivan. Antrenor: Marinos Ouzounidis

Clasament play-off:





1. CFR Cluj 42 puncte

2. FCSB 40

3. CSU Craiova 37 (+1 meci)

4. Sepsi Sf. Gheorghe 33 (+1 meci)

5. FC Botoșani 28

6. Academica Clinceni 25.

Golurile au fost marcate de Mitrea ('45) și Petrila ('90+4).17:00 Academica Clinceni vs CFR Cluj19:45 FC Botoşani vs FCSB*sursă: Look TV