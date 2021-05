Jucătorii lui PSG, acuze grave la adresa arbitrului din semifinala cu City

a declarat după meci: „Un ultim lucru - vorbim întotdeauna despre respectul faţă de arbitri.. Dacă un jucător spune ce a spus el, el este suspendat pentru trei sau patru meciuri".. Eu nu am spus niciodata așa ceva. Dacă spun, iau 10 meciuri suspendare! Şi ei îşi permit... Vorbesc mult cu arbitrii, dar nu am spus niciodată așa ceva", a declarat şiJucătorul lui PSG a adăugat totuși că nu este vina arbitrului că ei au fost eliminați din Liga Campionilor.„Nu pun eliminarea pe probleme de arbitraj. Dar au existat multe situaţii care nu au fost foarte bine gestionate", a adăugat el cu privire la eliminarea lui Di Maria din minutul 69.Antrenorula declarat că nu a auzit cuvintele urâte spuse de arbitru: „Insultele arbitrului? Trebuie să-i crezi pe Marco şi Ander, dar nu suntem în finală.... Dar dacă arbitrul a spus ceva, trebuie efectuată o anchetă. Dar aceasta nu este în niciun caz o scuză. Cel mai important lucru este că nu suntem în finală şi suntem foarte trişti. Poate că trebuie vorbit cu UEFA".Directorul sportiv de la PSG,. Deocamdată, nicio înregistrare video cu arbitrul olandez înjurând nu a apărut, potrivit lefigaro.fr.după ce a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa franceză PSG , în meciul retur al semifinalelor. În tur, ”cetățenii” câștigaseră cu 2-1.Miercuri are loc și cealaltă semifinală, în care. În tur, cele două echipe au terminat la egalitate, 1-1.