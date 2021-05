VIDEO Ploaie de cartonașe roșii într-un meci din Ligue 1

Olympique Lyon a învins, duminică, cu scorul de 3-2, Monaco, în etapa a XXXV-a din Ligue 1. Meciul s-a terminat cu cinci eliminați, iar în această etapă a campionatului francez nu mai puțin de zece jucători au primit cartonașe roșii.





Mai urmează să se dispute 3 etape din actuala ediție de Ligue 1.





Click pe Watch on Youtube pentru a urmări rezumatul dintre OL și Monaco:





Golurile lui Monaco au fost marcate de Volland ('23) și Ben Yedder ('86; p), în timp ce pentru Lyon au punctat Depay ('57), Marcelo ('77) și Cherki ('89).În minutul 70, Caqueret (Lyon) a fost. La finalul meciului, după o, Geubbels şi Pellegri (AS Monaco), respectiv Marcelo şi De Sciglio (OL) au văzut şi ei cartonaşul roşu. Central la această partidă a fost Clement Turpin.De menționat este și că în această etapă a Ligue 1 arbitrii au arătat nu mai puțin dePe lângă partida cu cinci cartonașe roșii, astfel de avertismente au mai primit jucători ai echipelor:Bordeaux vs Rennes 1-0Brest vs Nantes 1-4Dijon vs Metz 1-5Lorient vs Angers 2-0Nimes vs Reims 2-2Montpellier vs Saint-Etienne 1-2Lille vs Nice 2-0PSG vs Lens 2-1Marseille vs Strasbourg 1-11. Lille 76 de puncte2. PSG 753. AS Monaco 714. Lyon 705. Lens 56etc.