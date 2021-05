Cu două etape înainte de finalul sezonului, Zenit are 61 de puncte, astfel că nu mai poate fi depăşită de Lokomotiv, care este pe locul doi, cu 52 de puncte.

We are the 2020/21 Champions! \uD83C\uDFC6\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA



Our 8⃣th title

Our 3⃣rd in a row! #CityOfGold #ThreeInARow pic.twitter.com/oHOf6QsafM