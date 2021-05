Juventus, victorie cu emoții pe terenul lui Udinese / Cristiano Ronaldo, "dublă" în ultimele minute

Serie A





Partida Sampdoria vs AS Roma are loc tot duminică, iar confruntarea Torino vs Parma este programată luni, potrivit News.ro.

Udinese a deschis scorul în minutul 10, prin Molina. Pentru Juventus a marcat Ronaldo, în minutele 84 (penalti) şi 90.În urma acestui rezultat, Juventus a acumulat 69 de puncte și a urcat pe locul 3 în clasament, la egalitate cu Atalanta (locul 2) și AC Milan (locul 4).1. Inter Milano 82 puncte (74-29 golaveraj) /2. Atalanta 69 (79-40)3. Juventus 69 (67-31)4. AC Milan 69 (62-41)5. Napoli 67 (74-38)6. Lazio 64 (60-49) / -1 meci7. AS Roma 55 (58-51) / -1 meci etc.