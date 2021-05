Thriller cu șapte goluri în Serie A

Genovezii s-au apropiat pe tabelă prin reușitele lui Scamacca (`80) și Shomurodov (`81), dar nu au reușit să mai egaleze.







Astfel, Lazio s-a impus cu un spectaculos 4-3, consolidându-și locul 6 în Serie A, ultimul care duce în Europa League.

Prima repriză a meciului dintre Lazio și Genoa, din etapa a XXXIV-a din Serie A, s-a încheiat 2-0 pentru echipa din capitala Italiei, după golurile lui Correa (`30) și Immobile (`43).Genoa a redus din diferență prin autogolul lui Marusic (`47), dar Lazio a replicat prin golurile lui Alberto (`48) și Correa (`56).Genoa se află pe locul 13, la 5 puncte de primul loc retrogradabil.