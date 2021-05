PSG, lider provizoriu în Ligue 1 (2-1 vs Lens)

PSG a preluat temporar şefia clasamentului din Ligue 1, după ce a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Lens, în etapa a 35-a a campionatului francez.

Pentru PSG au marcat Neymar ('33) şi Marquinhos ('59), în timp ce Ganago ('61) a înscris pentru Lens.

Mai au loc în această etapă:

Lille vs Nice

Bordeaux vs Rennes

Brest vs Nantes

Dijon vs Metz

Lorient vs Angers

Nimes vs Reims

Montpellier vs Saint-Etienne

AS Monaco vs Lyon.





1. PSG 75 de puncte (+1 meci)

2. Lille 73









Lyon a condus cu 3-0, datorită golurior marcate de Paqueta (9), Aouar (29) şi Depay (44), iar Brest a reuşit să puncteze prin Chardonnet (53) şi Cardona (74), transmite News.ro.

3. AS Monaco 714. Lyon 67 etc.