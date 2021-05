Atletico Madrid a obținut o victorie importantă și s-a desprins la cinci puncte în fruntea clasamentului din La Liga. Echipa antrenată de Diego Simeone a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Elche.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Llorente, în minutul 24.





În minutul 90+1, Elche a ratat un penalti prin Fidel.



Mai au loc în această etapă:





Huesca vs Real Sociedad

Real Madrid vs Osasuna

Real Valladolid vs Betis

Villarreal vs Getafe

Granada vs Cadiz

Valencia vs FC Barcelona

FC Sevilla vs Athletic Bilbao.